AEX versus Nasdaq versus S&P 500

Aandelenmarkten sputteren door de vrees voor het uitblijven van een daling van de Amerikaanse rente op korte termijn. Maar hoe groot zijn de risico’s voor de beleggers ofwel AEX versus Nasdaq versus S&P 500 door de chartogen van Investtech.

Nasdaq Combined Composite Index zit in een stijgende trend die lijkt door te zetten. Bij een neerwaartse reactie is er steun bij de bodem van het trendkanaal. De index heeft de weerstand bij 16400 punten opwaarts verbroken. Een verdere stijging mag verwacht worden. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal. De index is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.

S&P 500 zit in een opwaartse trend. Een voortgaande positieve koersontwikkeling binnen deze trend mag verwacht worden. De index test de steun bij 5250 punten, dit kan een opwaartse reactie geven. De index is technisch gezien positief voor de middellange termijn. Aanbeveling van een tot zes maanden: Koop.

De AEX zit in een stijgende trend. Een verdere stijging binnen deze trend mag verwacht worden. De index heeft steun bij ongeveer 860 punten. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal. De index is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn. Aanbeveling van een tot zes maanden: Koop.

Geschreven door: Eddy Schekman

