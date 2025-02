AEX vlak richting cijfers Nvidia

De AEX is woensdagochtend vlak uit de startblokken gekomen. Na vijftien minuten handelen stond de index praktisch onveranderd op 929,80 punten. Beleggers kijken uit naar het kwartaalrapport van Nvidia dat vanavond laat wordt gepubliceerd.

ASMI heeft in het laatste kwartaal van 2024 minder orders ontvangen dan verwacht: 731 miljoen euro, tegen een raming van 791 miljoen euro aan nieuwe orders. Voor 2025 bevestigde het bedrijf zijn doelstelling om een omzet te behalen tussen de 3,2 miljard euro en 3,6 miljard euro. Dat maakte de chiptoeleverancier gisteren nabeurs bekend. Het aandeel verloor 3%.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was ArcelorMittal, dat 3% steeg. Grootste verliezer was Wolters Kluwer (-7%). Nancy McKinstry kondigde haar vertrek aan als CEO van Wolters Kluwer. In februari 2026 gaat zij met pensioen en wordt opgevolgd door Stacey Caywood, nu nog de CEO van de divisie Health bij Wolters Kluwer. Het bedrijf maakte ook de cijfers over het vierde kwartaal bekend en die vielen licht tegen.

De AEX verloor gisteren 0,5% en eindigde op 929,78 punten. Het was de zesde keer op rij dat de index daalde. Een sterke daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen deed het sentiment geen goed. Ook reageerde de markt negatief op Trumps hernieuwde dreiging met heffingen en mogelijke strengere beperkingen tegen China. Een opvallende daler was zwaargewicht Unilever. CEO Hein Schumacher wordt vervangen door de huidige financiële topman Fernando Fernandez. Het aandeel verloor 1,4%. Andere verliezers waren de chipfondsen ASMI, ASML en Besi.

De S&P 500 eindigde gisteren 0,4% in de min, techbeurs Nasdaq daalde 1,3%. Alleen de Dow Jones wist in het groen te blijven. De belangrijke index won 0,4%.Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in februari sterker dan verwacht gedaald. Dit bleek gisteren uit cijfers van The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen daalde met 7,0 punten, van 105,3 in januari naar 98,3. Economen rekenden vooraf gemiddeld op een kleinere daling tot 102,3.

Vanavond nabeurs publiceert Nvidia zijn cijfers over het afgelopen kwartaal. Als dominante kracht in AI-infrastructuur zal het kwartaalrapport van Nvidia een bepalend moment zijn, niet alleen voor het bedrijf, maar voor de hele AI-sector, stelt hoofdbeleggingsstrateeg Jacob Falkencrone van Saxo. “Met torenhoge verwachtingen die in de aandelenkoers zijn verwerkt, moet Nvidia een vlekkeloze uitvoering leveren om de rally in leven te houden. Als het versaagt, kan het schokgolven door AI-aandelen en de bredere markt sturen.”

De Aziatische beurzen stonden verdeeld. De beurs in Hongkong was woensdag de uitblinker met een koerswinst van 4%. Ook de beurs in Shanghai noteerde 0,6% hoger, maar de Nikkei index leverde juist 0,6% in. “Na een pauze van drie weken heeft het Chinese DeepSeek zijn AI-modellen weer opengesteld voor ontwikkelaars en dat leidt tot enthousiasme bij beleggers. Vooral Chinese techaandelen zijn gevraagd. De Hang Seng Tech-index schiet vanmorgen ruim 4% omhoog en herstelt daarmee van twee mindere dagen. De Chinese techindex staat nu op het hoogste niveau in ruim drie jaar en is alleen dit jaar al 33% gestegen. Niet slecht. Of deze rally een vervolg zal krijgen, hangt op de korte termijn voor een belangrijk deel af van de kwartaalcijfers van Nvidia. De chipreus opent vanavond nabeurs de boeken”, zegt Simon Wiersma van ING.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht