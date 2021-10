AEX volgt VS en Azië

Europa zal vandaag omlaag na de zwakke beursstemming gisteren in de VS en vandaag in Azië.

Het wordt waarschijnlijk weer een mooie dag om in de markt te stappen. Oktober is veelal een drama voor haussiers, omdat ze in deze periode vrijwel altijd zwaar aan het twijfelen worden gebracht. De RSI heeft begin oktober al een koopsignaal gegeven. Volgens de Elliott Wave is de huidige beweging nog niet uitgeteld, pas in de zone van 820-850.

De ontwikkeling van de inflatie wordt nog als een probleem gezien, ook door bankpressident Knot van DNB (bron: FD). Cijfers van Trading Economics wijzen echter op het tegendeel. In de komende 12 maanden zal de inflatie in de eurozone dalen van 3,4% naar 1,4%, in Duitsland van 4,1% naar 1,7% en in de VS van 5,3% naar 2,8%. Dat is wel iets anders dan vele analisten ons doen willen geloven. Of zou het een excuus zijn voor een te late rotatie van obligaties naar aandelen?

Nikkei -1,3%, Shanghai 50 -0,9%, CSI 300 -1,5% en Australië -0,3%. Euro/dollar 1,1564. Bitcoin +0,2% op 57.628 dollar. JPMorgan Chase-topman Jamie Dimon noemt bitcoin, “waardeloos”, maar de klant beslist wat hij er mee wil doen. Rentemarkten zijn rustig. Duitse Bunds min 0,1260%. Brent +0,4% op 83,95 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16587 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ AEX volgt VS en Azië ”

Terug naar het nieuws overzicht