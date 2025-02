AEX voorzichtig richting weekeinde

De AEX is vrijdagochtend licht hoger van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,2% hoger op 926,75 punten.

Het aandeel Philips stond ondanks negatief nieuws 0,3% hoger. Een groep van meer dan 100 institutionele beleggers heeft een claim bij Philips neergelegd. De groep stelt voor 800 miljoen euro aan schade te hebben geleden vanwege de apneu-affaire en vordert dat nu terug.

De AEX sloot donderdag 0,6% hoger op 925,13 punten. In de AEX sprong ArcelorMittal eruit. Het staalbedrijf kwam voorbeurs met beter dan verwachte resultaten en dat kon op de goedkeuring van beleggers rekenen. Het aandeel eindigde 13,3% in de plus..UMG was de grootste daler, met een verlies van 2,3%. Tegenvallende cijfers van ING zorgden voor een licht koersverlies voor het bankaandeel.

De stemming op de andere Europese beurzen was donderdag ook goedgemutst. De Stoxx 600 won 1,3% en bereikte zo een slotstand van 545,42 punten. Het was opnieuw een all time high voor deze index. “Steeds meer beleggers realiseren zich dat Europese aandelen aantrekkelijk geprijsd zijn. Voor het eerst in lange tijd stellen analisten hun winstgroeiverwachtingen voor Europese aandelen naar boven bij. Wij hebben vorige maand onze positie in Europese aandelen in onze beleggingsstrategieën vergroot van onderwogen naar neutraal. Onze positie in Amerikaanse aandelen hebben we teruggebracht van overwogen naar neutraal”, zegt Simon Wiersma van ING.

Wall Street was gisteren eveneens positief gestemd. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Dow Jones-index daalde 0,3% en technologiebeurs Nasdaq pluste 0,5%.

Amazon opende gisteravond de boeken over het vierde kwartaal van 2024. Amazon heeft in het afgelopen kwartaal beter gedraaid dan verwacht, maar dat geldt niet voor zijn cloudactiviteiten. Nabeurs leverde het e-commercebedrijf een paar procent in.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De Japanse beurs verloor 0,7%, terwijl de Hang Seng in Honkong 1% steeg;

