AEX voorzichtig uit startblokken

De AEX is vrijdag licht positief begonnen, ondanks verliezen op Wall Street. De Amsterdamse beurs opende 0,1% in de plus op 888 punten. Gisteren waren handelaren ook positief gestemd.

Wall Street sloot donderdag, na een positief begin, lager. Een tegenvaller waren de licht teleurstellende verkoopaantallen van Tesla in het vierde kwartaal. Die lagen iets onder de ramingen van analisten en bleven achter bij het totaal van een jaar eerder. Het aandeel moest 6% inleveren.Apple verloor bijna 3%. De iPhone-maker geeft korting op iPhones en andere producten in China, in aanloop naar de viering van het Chinese nieuwjaar.

De S&P 500 sloot 0,2% uiteindelijk lager, de Nasdaq verloor eveneens 0,2%. De Dow Jones was de grootste daler: -0,4%.

De beurzen in Tokio en Shanghai koersten vanochtend tot een procent lager, terwijl de beurs in Hongkong juist ruim een half procent in het groen noteerde.

Na een aarzelend begin eindigde de AEX donderdag 1% in de plus op 887,14 punten. Aan kop ging Shell, dat profiteerde van de stijgende gas- en olieprijzen. Ook de chipfondsen waren gewild bij beleggers.AkzoNobel, Randstad en UMG bungelden onderaan in de AEX. UMG wordt waarschijnlijk binnenkort van de Amsterdamse beurs gehaald, zo werd gisteren opnieuw bekend. De notering gaat naar de VS.

“Ondanks het sterke beursjaar 2024, met een rendement van meer dan 25% voor wereldwijde aandelen (MSCI AC World index, total return in euro), zijn de verwachtingen van veel analisten en strategen voor dit jaar behoorlijk optimistisch. Wij zijn daarentegen iets voorzichtiger/realistischer met een rendementsverwachting van rond de 6% voor aandelen”, stelt ING.

