AEX wacht af

De Europese aandelenmarkten zullen afwachtend aan de nieuwe beursdag beginnen. In de premarket blijven de indices dicht bij het slot van gisteren.

Ook in Azië geen grote verschuivingen. Nikkei -0,20%, Shanghai -0,53% en vrijwel onveranderde indices in Australië en Zuid-Korea. Markten staan bovenin de bandbreedte, waardoor de opgaande beweging wordt afgesneden. Cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus zijn verwarrend. Door een nieuwe definitie is het aantal besmettingen met 14.840 gestegen, maar op basis van oude berekeningen lijkt het om 1.508 nieuwe besmettingen te gaan. Het aantal doden was gisteren 242 tegen 97 een dag eerder.

Euro/dolar 1,0876. Euro/yuan 7,5880. Goud +0,48% op 1.576,77. Brent -0,35% op 55,66 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,48%. US Bonds -0,02 op 1,61%.

De AEX blijft bovenin de bandbreedte hangen bij een oplopende RSI.

