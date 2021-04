AEX wacht af

Beleggers zullen vandaag niet veel doen. Niet omdat het Koningsdag is, maar vanwege onzekerheden in de markt.

Het draait in belangrijke mate om de rente. Enkele tegenvallende cijfers over de economische groei zouden rentevrees kunnen temperen. De orderontvangst in de VS steeg in maar met 0,5% tegen een -0,9% in februari en een verwachting van +2,5%. De Japanse centrale bank heeft de rente ongewijzigd gelaten, wat geen grote verrassing is.

Amerikaanse futures bieden geen inspiratie met hun niet noemenswaardige winsten. Azië is lager: Nikkei -0,2%. Shanghai -0,6%, CSI 300 -0,5%, Sensex +0,5%, Hang Seng onveranderd en Australië -0,2%.

Euro/dollar 1,2073. Euro/yuan 7,8248. Bitcoin -0,4% op 53.870, goud onveranderd 1.780 en Brent +0,6% op 66,02 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,2550%. US Bonds +0,01 op 1,5756%

