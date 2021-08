AEX wacht af

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag het redelijk rustig aan doen. De AEX staat op 766,24 bovenin de bandbreedte, maar de drive is aanwezig om de index in de komende maanden over de grens van 800 te tillen.

Economisch zijn er enkele gunstige ontwikkelingen. De Duitse orderontvangst van +4,1% in juni is meer dan verwacht. De Nederlandse inflatie is gedaald naar 1,4% in juni van 2,0% een maand eerder. Het is een aanwijzing dat de oplopende inflatie van kortere duur is dan verwacht.

Azië is verdeeld. Nikkei +0,4%, Shanghai -0,3%, Sensex +0,1%, Hong Kong -1,0% en Australië +0,2%. Euro/dollar 1,1835. Euro/yuan 7,6488. Bitcoin -1,8% op 39.030, goud onveranderd 1.809 en Brent -0,5% op 69,99 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,4950%. US Bonds +0,01 op 1,1886%.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

