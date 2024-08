AEX wacht af, maar dollar en Brent zijn spannend

De Europese aandelenmarkten nemen vandaag een afwachtende houding aan. Het is wachten op de toespraak van Fed-president Powell in Jackson Hole later deze week.

De euro/dollar is opgelopen tot 1,1112 bij een weerstand van 1,12. De dollarindex handelde woensdag onder de 101,5 en zakte naar het laagste niveau van dit jaar, terwijl beleggers wachtten op updates van de Federal Reserve om de timing en omvang van de verwachte renteverlagingen te peilen. De laatste Fed-notulen zullen later vandaag worden vrijgegeven, terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag zal spreken op het Jackson Hole-symposium. De markten houden momenteel rekening met bijna 100 basispunten voor de totale verlagingen dit jaar, terwijl ze verdeeld blijven over de vraag of de centrale bank in september de voorkeur zal geven aan een verlaging met 25 of 50 basispunten. In het laatste commentaar zei Neel Kashkari, president van de Minneapolis Fed, maandag dat het gepast was om te overwegen de rente in september te verlagen vanwege de toenemende arbeidsmarktrisico’s. De dollar zakte naar een dieptepunt in meerdere maanden ten opzichte van de meeste belangrijke valuta’s en tuimelde naar een dieptepunt in anderhalf jaar ten opzichte van het Britse pond.

Brent -0,2% net boven de 77 dollar per vat na drie opeenvolgende sessies te zijn gedaald, gebukt onder een onverwachte stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie. API-gegevens toonden aan dat de voorraden ruwe olie in de VS met 0,347 miljoen vaten stegen voor de week die eindigde op 20 augustus, waarmee de marktprognoses van een daling van 2,8 miljoen vaten werden getrotseerd en pas de tweede bouw in de afgelopen acht weken werd gemarkeerd. Bovendien bleven de markten de vooruitgang in het Midden-Oosten volgen nadat Israël een voorstel had aanvaard om meningsverschillen aan te pakken die een staakt-het-vuren in Gaza blokkeerden, waardoor de bezorgdheid over de bevoorrading werd verminderd. Een overeenkomst tussen Israël en Hamas blijft echter ongrijpbaar. De economische zwakte van China bleef ook wegen op de vraagvooruitzichten. Beleggers houden de publicatie van de FOMC-notulen later op de dag nauwlettend in de gaten voor meer aanwijzingen over de volgende beleidsstap van de Amerikaanse Federal Reserve. Rond 74 ligt sterke steun.

Markten

In de Europese aandelenmarkten zit niet veel beweging. Dat geldt ook voor Azië. De Chinese overheid overweegt om toe te staan dat lokale overheden met speciale obligaties vastgoed mogen opkopen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20103 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht