AEX wacht af / Apple tik op vingers

In een wereldwijd afwachtend beursklimaat daalde de Nikkei vanmorgen met 0,2%.

Het bbp van Japan kromp in het eerste kwartaal van 2025 met 0,2% k-o-k, vergeleken met prognoses van een daling van 0,1% en na een groei van 0,6% in het vierde kwartaal. Het was de eerste krimp van het bbp in een jaar, te midden van zorgen over de impact van het Amerikaanse handelsbeleid onder president Donald Trump. Op jaarbasis kromp de economie met 0,7%, slechter dan de consensus van een daling van 0,2% en een ommekeer ten opzichte van een naar boven bijgestelde winst van 2,4% in het vierde kwartaal.

Apple (-0,4%) krijgt tik op vingers, ruimte voor daling

President Trump zei donderdag dat hij Apple-CEO Tim Cook had verteld dat hij niet wil dat techgigant zijn producten in India bouwt. Apple heeft de productie in India opgevoerd met als doel de komende jaren ongeveer 25% van de wereldwijde iPhones in het land te maken, omdat het de afhankelijkheid van China wil verminderen.

AEX extreem gevoelig voor negatieve impulsen

