AEX wacht af beneden de 500

Het is niet onlogisch dat beleggers last krijgen van koudwatervrees met als gevolg krimpende kansen op de aandelenmarkten.

VS-president Trump probeert overduidelijk China de schuld te geven van de corona-pandemie. Het zou wel eens de bakermat van nieuwe handelsspanningen kunnen zijn.

De vrees voor een tweede corona-golf tempert de opgaande beweging.

Er zal een nieuwe bankencrisis ontstaan als de huidige golf aanhoudt in het tweede kwartaal en/of een tweede golf van besmettingen volgt later dit jaar.

Azië

Azië is lager, maar de verliezen lopen sterk uiteen. Nikkei -1,6%, Australië -1,3% en Shanghai nagenoeg onveranderd. Kospi -0,2%, Hong Kong -0,8% en India -1,0%. De ontwikkeling van de verkoopprijs van Chinese nieuwbouw wordt vertekend doordat de lokale overheid in belangrijke mate bepaalt wat de verkoopprijs mag zijn. De verkoopprijs van nieuwbouw steeg in maart met 5,3% na een stijging van 5,8% in februari.

Euro/dollar 1,0872. Euro/yuan 7,7029; uit de lichte stijging blijkt de oplopende spanning met de VS. Goud -0,1% op 1.715,35. Brent +1,1% op 28,0 dollar. Duitse Bund -0,085 op min 0,46%; beleggers zoeken weer een veilige haven. US Bonds +0,003 op 0,64%.

AEX

De AEX (491,13) zal bij de opening een dans om het slot van gisteren maken. De afnemende opwaartse kracht van de AEX blijkt uit de daling van technische indicatoren. Kwartaalcijfers zullen een grote invloed hebben.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

