AEX wacht af bij een hogere euro

Het sentiment op de aandelenmarkten zal vandaag vooral worden bepaald door de kwartaalberichten. Vooralsnog neemt iedereen een afwachtende houding aan.

De reacties op de cijfers geven sterk aan dat het een door traders gedreven markt is. Het heeft zelfs veel weg van voor de dotcom-crisis eind vorige eeuw toen oplopende verliezen werden beloond met sterk stijgende koersen. Nu tonen cijfers aan dat bedrijven zijn getroffen door de coronacrisis, maar koersen stijgen omdat de cijfers beter zijn dan de raming van de analisten.

De spanningen tussen China en de VS hebben ongetwijfeld te maken met het bod van Tencent op Sogou, een Chinese zoekmachine die ook staat genoteerd op NYSE. Chinese bedrijven zijn bezig met een delisting vanwege de opstelling van VS-president Trump en zijn verlangen dat Chinese bedrijven de VS zo snel mogelijk verlaten. Tencent bezit 39% van Sogou en controleert 52% van de stemrechten. Voor de resterende aandelen wordt 9 dollar geboden, een premie van 56%. Over de afgelopen 12 maanden is de koers van Sogou met 120% gestegen, maar over de afgelopen 5 jaar is deze met 35% gedaald.

Op de Aziatische aandelenmarkten is de Nikkei -0,1%, Shanghai +1,1%, Kospi +1,3%, Hong Kong +0,5% en Australië onveranderd. De opmars van de euro zet door bij een euro/dollar van 1,1724 en een euro/yuan van 8,2121. Goud -1,0% op 1.945,05. Brent onveranderd 43,40 dollar. Duitse Bunds -0,05 op min 0,49%. US Bonds +0,02 op 0,63%.

