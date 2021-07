AEX wacht af bij positieve trend

De iShares Stoxx Europe 600 ETF biedt haussiers, ook die in de AEX, enig houvast. De trend is nog positief en de koers staat boven het voortschrijdend gemiddelde.

Zeker zo belangrijk is dat een eventuele correctie niet erg groot zal zijn. Op basis van de opgaande beweging die begin 2020 is ingezet staat de ondergrens van de Bollinger Bands boven de eerste steun van 40 euro.

Een correctie is wel mogelijk op basis van de opgaande beweging die oktober 2020 is ingezet. Dat is dan niets anders dan een correctie op een opgaande beweging in een grotere beweging met weerstanden op 51 en 56 euro. De markt heeft de top nog niet bereikt.

Cijfers

Voor vandaag hoeven geen grote verschuivingen te worden verwacht. Amerikaanse en Europese futures bewegen dicht blij het slot van gisteren. Aan de kwartaalcijfers zal het niet liggen. Alcoa en financials hebben hogere kwartaalwinsten gerealiseerd.

Japan

Het is bemoedigend dat de Japanse centrale bank de rente ongewijzigd heeft gelaten. De reden is minder positief. De groeiverwachting voor de Japanse economie is verlaagd naar 3,8% voor dit jaar tegen een raming van 4.0% in april. De impact van de ontwikkeling van Covid is de belangrijkste reden. Nikkei -0,7%, Shanghai onveranderd, CSI 300 -0,3% en Australië +0,1%.

Euro

Euro/dollar 1,1809. Euro/yuan 7,6370. Beide valutaparen staan onderin de bandbreedte bij een verbetering van de ondergrens met de aanzet voor een stijging. Bitcoin +0,4% op 31.962 dollar bij een stijgende ondergrens. Deze ligt nog wel iets beneden het huidige niveau van bitcoin. Goud -0,2% op 1.826. Zilver ontbeert opwaartse kracht met een winst van 0,1% op 26,36 dollar. Op de rentemarkt is sprake van tegenstelde krachten. Duitse Bunds -0,02 op min 0,3320% en US Bonds +0,02 op 1,3204%.

AEX

De AEX (739,42) staat hoog in de bandbreedte. Top-5 AEX-aandelen met laagste RSI: Philips, Unibail-Rodamco, Just Eat Takeaway, Besi en Aegon.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16289 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht