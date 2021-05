AEX wacht af. De 5 meest kwetsbare aandelen

Het is lastig manoeuvreren voor beleggers in de AEX als de bandbreedte zo smal is als momenteel.

De AEX staat dicht in de buurt van de bovengrens, zodat charttechnisch weinig ruimte is voor een versnelling van de opgaande beweging. De Euro Stoxx 50 komt in de premarket nauwelijks van haar plaats. Ook de Amerikaanse futures weten niet te inspireren. In Azië steken coronaspanningen weer de kop op. Shanghai is daardoor -0,2% en de CSI 300 -0,6% doordat 12 nieuwe besmettingen zijn gemeld. De Nikkei weet zich nog redelijk goed te houden met een winst van 0,7%. Australië doet het opvallend goed met een winst van 1,2%, wat kan worden toegeschreven aan de redelijke ontwikkeling van de retailsales (+1,3% in maart na -0,8% een maand eerder) en de verdergaande stijging van het ondernemersvertrouwen.

Euro/dollar 1,2157. Euro/yuan 7,8046. Bitcoin +0,1% op 59.041, goud +0,3% op 1.836 en Brent +0,9% op 68,93 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,2190%. US Bonds +0,02 op 1,5967%.

Top-5 AEX-aandelen met de hoogst RSI: Heineken, Wolters Kluwer, Signify, ArcelorMittal en AkzoNobel.

