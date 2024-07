AEX wacht af / Euro-obligaties kunnen dalen

Aandelenmarkten staan in het teken van de rente, inflatie en in toenemende mate de waarderingen voor bepaalde aandelen. Het beurssentiment is daardoor kwetsbaar.

Jan-Paul van de Kerke, econoom ABN Amro: “Juni was een onrustige maand op de markt voor overheidsobligaties. De Europese Verkiezingen en de daaropvolgende aankondiging van nieuwe verkiezingen in Frankrijk zorgden voor volatiliteit in de markt voor Europese overheidsobligaties. Nu de rust wat is wedergekeerd is de lange rente op Nederlandse overheidsobligaties in juni per saldo licht gedaald. Wij denken dat lange rentes in de komende kwartalen gestaag verder dalen als de ECB in september en daarna de beleidsrente verder verlaagt. We hebben onze ramingen voor het niveau van de lange rente voor het eind van 2024 opwaarts aangepast.”

Het blijft voorlopig onrustig op de obligatiemarkt. De VanEck Obligatie ETF indiceert dat de koersdaling nog niet voorbij is. Er is al een keer een aanval geweest op de steun van 16,60 euro. Een nieuwe aanval kan leiden tot een daling naar 12,05 euro. In Australië heeft de centrale bank gewaarschuwd voor de opwaartse druk onder de inflatie door stijgende kosten van grondstoffen.

Markten

Amerikaanse futures staan onder druk tot -0,3% voor de Nasdaq. Donderdag zijn de markten gesloten vanwege een feestdag. Handelaren kijken momenteel vooral naar de waardering van de aandelen en vragen zich daarbij af of de koers boven het 200-daags gemiddelde staat. Een negatieve doorbraak is slecht voor het sentiment. In A’dam staan Signify en Adyen beneden dat gemiddelde. Dus oppassen en wachten op een trendmatige kentering. Europese futures zijn afwachtend, evenals Azië met vrijwel onveranderde indices. Euro/dollar 1,0729. Brent +0,2% op 86,75 dollar mede door de geraamde prognose van een stijging van 5,2% van het aantal kilometer dat dit jaar in de VS met de auto tijdens de vakantie zal worden afgelegd.

