AEX wacht af / Hoe sterk kan rente stijgen

De aandelenmarkten hebben te maken met onzekerheden door de tussentijdse verkiezingen in de VS en de Amerikaanse inflatiecijfers.

Alle ogen zijn deze week gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers. Pimco denkt dat de kerninflatie met 0,45% zal zijn gestegen op maandbasis, iets minder dan de 0,6% in september en onder de marktconsensus van 0,5%. Hierdoor zou de kerninflatie dalen tot 6,5% op jaarbasis. “Wij denken dat de aanjagers dezelfde zullen zijn als de vorige keer, met opnieuw aandacht voor de mate waarin de sterkte in de huurmarkt nog steeds zichtbaar is in de CPI-cijfers.” In China heeft de inflatie zich meevallend ontwikkeld in oktober: 2,1% tegen 2,8% een maand eerder en een raming van 2,4%.

Amerikaanse futures staan iets lager. Nikkei -0,7%, Shanghai -0,5%, CSI 300 -0,9%, Hong Kong -1,7%, Sensex -0,1% en Australië +0,6%.

Euro/dollar weer boven pariteit op 1,0059. Euro/yuan +0,5% op 7,2942. Duitse Bunds -0,05 op 2,2720%. US Bonds +0,03 op 4,131%.



Duitse Bunds charttechnisch ruimte voor stijging naar 2,9%

Top-5 AEX aandelen met meeste charttechnische potentie: Adyen, ASMI, Prosus, Heineken en Philips.

AEX: Trends blijven positief, verschil tussen korte en lange termijn neemt toe

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

