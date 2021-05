AEX wacht af. Just Eat heeft laagste RSI

De Europese aandelenmarkten nemen een afwachtende houding aan.

In de premarket een licht positieve ondertoon. DAX staat er fractioneel beter voor dan Euro Stoxx 50. Ook geen vroeg afgestoken vuurwerk op de Amerikaanse markten met een winst van 0,2% in de premarket. Nikkei +0,9%, Shanghai -0,5%, CSI 300 -1,0%, Sensex +1.4% en Australië +0,2%.

De fundamentele data zijn niet slecht. In het VK zijn de detailhandelsverkopen in april sterker gestegen dan verwacht: +9,2% tegen een verwachting van +4,5%. In Nederland is het consumentenvertrouwen gestegen tot -9 van -14, vergelijkbaar met de daling in het VK naar -9 van -15. In Denemarken lijkt men geen enkele last meer te hebben van de coronacrisis. De index steeg naar 2,2 in mei van -1,1 in april.

Euro/dollar 1,2223. Euro/yuan 7,8682. Bitcoin -1,9% op 39.873, ethereum -1,2% op 2.746, goud -0,1% op 1.874 en Brent vrijwel onveranderd op 65,15 dollar. Rente nauwelijks lager. Duitse Bunds min 0,1110%. US Bonds 1,6301%.

Top-5 AEX-aandelen met laagste RSI: Just Eat Takeaway, Besi, Prosus, Philips en Adyen.

