AEX wacht af, maar Japan hard onderuit door stijgende rente

De AEX komt moeilijk van de plaats bij een onveranderde stand van 920,69.

De banken staan on der druk. De resultaten van ING vallen tegen. De koers daalt met 2,5%. Dat past bij de chart. ABN Amro wordt bijna 2% meegezogen. Bestuursvoorzitter Swaak vertrekt volgend jaar. ArcelorMittal staat 0,3% lager. De onderneming klaagt over dumpprijzen voor Chinees staal.

De Federal Reserve hield de federal funds rate zoals verwacht voor de 8e achtereenvolgende vergadering op het hoogste punt in 23 jaar van 5,25%-5,50%. Toch gaf de nieuwe verklaring aan dat de eerste verlaging dichterbij is door de recente stijging van het werkloosheidspercentage te erkennen en te benadrukken dat de centrale bank nu evenzeer gefocust is op het aspect van volledige werkgelegenheid van hun dubbele mandaat.

Amerikaanse futures staan wat hoger: S&P +0,4%, Nasdaq +0,7%. Europa staat lager. Bij een vrijwel onveranderd AEX staat de DAX -0,8%.

De Japanse Topix-index daalde donderdag met 3,2% tot 2.704, waarmee de winst van de vorige sessie werd teruggedraaid toen de Bank of Japan haar beleidsrente verhoogde tot 0,25% en aangaf bereid te zijn verder te verhogen als de economie dat rechtvaardigt. De markten gokken op twee renteverhogingen meer dit fiscale jaar dan eindigend in maart 2025, met de volgende verhoging in december. Japanse aandelen kwamen ook onder druk te staan door een stijgende yen, omdat een sterke lokale valuta de winstvooruitzichten voor de exportzware Japanse industrieën schaadt.

Euro/dollar 1,0809. Brent +1,1% op 81,66 dollar door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

