AEX wacht af ondanks positieve impulsen

Europese aandelenmarkten zullen vandaag een afwachtende houding aannemen, maar het sentiment kan snel wijzigen.

De AEX (560,01) beweegt twee uur voor de opening rond het slot van gisteren. Eerder op de dag stonden de Europese indices tot 0,4% in de min. De bandbreedte voor de AEX is 515/573 bij een stijgende trend en een RSI die nog niet hoog genoeg staat voor een mooie correctie.

Positief

Redelijk positief heeft Fed-president Powell zich uitgelaten over de ontwikkeling van de economie. “Het banenrapport van mei was de grootste data-verrassing sinds mensenheugenis.” De Amerikaanse economie nadert de tweede fase van de heropening. De derde fase zal worden gevoed bij een terugkerend vertrouwen. Powell is ervan overtuigd dat de economie zich volledig zal herstellen. Hij herhaalde dat monetair beleid niet zaligmakend is en dat begrotingsbeleid noodzakelijk is om sommige delen van de economie weer aan de praat te krijgen. Hoopgevend is de stijging van de detailhandelsverkopen in de VS met 17,7% in mei. Een andere opsteker is dat VS-president Trump de intentie heeft om Huawei tot een bepaald niveau te betrekken bij de uitrol van G5 in de VS. Het lijkt er dus op dat de relatie China/VS een positieve impuls krijgt. China/India is nog niet optimaal na het wapengekletter aan de grens waarbij 20 doden zijn gevallen.

Azië staat vandaag onder druk. Nikkei-1,2% en Kospi -1,1%. Andere markten zijn onveranderd (Australië) tot -0,4% (Shanghai). Euro/dollar 1,1261. Euro/yuan 7,9842. Goud -0,2% op 1.723,70. Brent -1,1% op 40,23 dollar door stijgende voorraden. Duitse Bunds onveranderd op -0,44%. US Bonds eveneens onveranderd op 0,74%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14980 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht