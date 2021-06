AEX wacht af. Slaat Rabobank door met inflatieangst?

De Europese aandelenmarkten missen opwaartse krachten voor een mooie stijging vandaag.

De vrees voor de ontwikkeling van de rente staat weer hoog op de agenda. Meevallende cijfers over de ontwikkeling Amerikaanse economie met een sterke PMI hebben de angst gevoed dat de Fed wellicht op de renterem zal trappen. Zoiets is niet onlogisch.

De Rabobank verwacht dat voor Nederland een scenario denkbaar is met piekinflatie van 4%. In mei bedroeg de inflatie 2,0% in de eurozone. Een inflatie van meer dan 4% deed zich in de eurozone alleen voor rond 1992 en 2008. Zelfs een inflatie van meer dan 3% komt nauwelijks voor.

Markten

De Europese en Amerikaanse indices maken een pas op de plaats. In Azië ontstaat enige druk op de koersen. De Nikkei houdt zich nog goed met een winst van 0,5%, maar Shanghai is -0,9%, CSI 300 -1,1% en Sensex -0,6%. Australië is +1,0%.

Euro/dollar 1,2213. Euro/yuan 7.8008. Bitcoin +0,4% op 36.836, goud -0,2% op 1.898 en Brent +0,5% op 70,59 dollar. Rentes -0,01: Duitse Bunds min 0,1840% en US Bonds 1,6079%.

Top-5 AEX-aandelen met meeste ruimte voor een daling: Besi, ASMI, Adyen, ArcelorMittal en ING.

De AEX staat op 715,94 hoog bovenin de bandbreedte.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16126 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht