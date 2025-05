AEX wacht af + S&P biedt ruimte van 10%

De aandelenmarkten zweven rond het slot van gisteren, zowel de Amerikaanse futures als Azië. Wel is sprake van een lichte verkoopdruk. Fundamenteel is het rustig.

Steve Watson is equity portfolio manager bij Capital Group: “De tariefverhogingen die begin april door de Amerikaanse regering werden aangekondigd, brachten een golf van kritiek teweeg onder wereldleiders. Volgens sommigen van hen betekende dit het einde van de globalisering. Als internationaal belegger loop ik al ruim veertig jaar mee en, met alle respect, ik ben het daar niet mee eens. De globalisering is niet ten dode opgeschreven. Maar er zijn wel grote veranderingen gaande. De kans is klein dat de VS weer zal uitgroeien tot een industriële grootmacht. Dat vermogen hebben ze lang geleden al opgegeven. Maar de VS zal wel meer zelfvoorzienend worden, vooral op het gebied van essentiële producten, zoals computerchips, medische benodigdheden en geneesmiddelen. De VS wil de wereldhandel een nieuwe weg laten inslaan, niet beëindigen. Amerikaanse bedrijven zien het belang om hun activiteiten in eigen land uit te breiden. Deze trend wordt onderstreept door de recente toezegging van Apple om de komende vier jaar 500 miljard dollar uit te trekken voor nieuwe productiefaciliteiten in de VS. Veel fabrikanten in de wereld volgen hetzelfde draaiboek. Computerchipfabrikant Taiwan Semiconductor loopt voorop in deze ontwikkeling. Het bouwt nieuwe fabrieken in Arizona (VS), Duitsland en Japan. Bij het Nederlandse ASML, producent van halfgeleiderapparatuur, werkt ruim de helft van de 44.000 medewerkers buiten Nederland. Het bedrijf heeft 60 kantoren in Europa, de VS en Azië.”

Weekgrafiek S&P: Ruimte voor stijging van 10%

AEX daggrafiek: Top nog niet bereikt

Eddy Schekman

