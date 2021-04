AEX wacht af. Wat zijn kansrijke en riskante aandelen

De aandelenmarkten zullen het vandaag rustig aan doen. In de premarket bewegen Europese en Amerikaanse indices rond het slot van gisteren.

Onderzoek van de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Managament (LGIM) toont aan dat de economie zich reeds in het midden van de cyclus kan bevinden. Opmerkelijk, omdat veel beleggers denken dat – nu veel economieën uit het dal na de coronacrisis klimmen – de cyclus zich nog in een beginstadium bevindt. Fundamenteel onderzoek toonde aanvankelijk aan dat de economische cyclus zich in het beginstadium bevindt, maar de reverse macro mapping-methode kent een andere uitkomst. Deze analyse suggereert dat er een kans van 33% is dat we inderdaad vroeg in de cyclus zijn, een kans van 47% dat we al midden in de cyclus zitten, een kans van 19% laat in cyclus en een kans van 1% op een recessie.

Markten

De S&P sloot gisteren met een winst van 0,3% op een nieuw record van 4.149,59. De Nasdaq steeg met 1,05% tot 13.996,10. Azië is licht verdeeld. Nikkei -0,4%, Shanghai +0,2%, Hang Seng +1,3% en Australië +0,4%. Rente zijn onveranderd: Duitse Bunds min 0,29% en US Bonds 1,62%. Euro/dollar 1,1959. Euro/yuan 7,8244. Bitcoin +0,5% op 63.852, goud onveranderd 1.743 en Brent +0,7% op 64,10 dollar.

Laat de AEX maar even lekker stoom afblazen. De RSI staat veel te hoog. Top-5 AEX-aandelen met de minste potentie naar de bovengrens van de Bollinger Bands: Just Eat Takeaway, DSM, Randstad, Philips en AkzoNobel. De meeste potentie bieden: Shell, Aegon, ASML, Unibail Rodamco en Signify.

