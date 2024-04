AEX wacht op banencijfers

Het is wachten op de Amerikaanse cijfers over de arbeidsmarkt. Totdan hoeven geen grote uitslagen op de aandelenmarkten te worden verwacht.

“2024 wordt het jaar van de grote rotatie”, stelde eToro in december. “Aan het begin van het tweede kwartaal kunnen we concluderen dat Europese aandelen, tegen de verwachting van velen in, bezig zijn met een comeback. De Europese STOXX 600 Index steeg in het eerste kwartaal met 7% (zie tabel). De Nederlandse AEX Index deed het met 12% zelfs nog beter. Dat is een groot verschil met de -11% van Apple en de -29% van Tesla, twee bedrijven die behoren tot de (tot voor kort) onaantastbaar geachte ‘Magnificent 7’. Wat ligt er ten grondslag aan de positieve koersontwikkeling van Europese aandelen en zit er nog meer in het vat?”

Een observatieperiode van drie maanden is op geen enkele manier representatief voor het langetermijnrendement op een belegging. Wel is de vergelijking tussen de STOXX 600 en AEX-indices enerzijds en techreuzen Apple en Tesla anderzijds een goede herinnering voor beleggers dat, vroeg of laat, op de aandelenmarkt altijd weer een nieuwe balans wordt gezocht in termen van waardering. Aanleiding daarvoor zijn vaak de bedrijfspublicaties. Apple en Tesla gaven eerder zelf al een lage groeiverwachting af. Apple heeft onder andere in China te maken met sterke concurrentie van Huawei. Tesla leverde in de eerste drie maanden slechts 387.000 elektrische auto’s af, terwijl analisten rekenden op minstens 450.000. Voor een deel van de groeibeleggers was dat een reden om de aandelen van de hand te doen.

Markten

Europa lijkt vandaag enige weerstand te kunnen bieden tegen de zwakke stemming gisteren van de Amerikaanse markten. De Stoxx 50 staat -0,16%. Verontrustend is de stijging van de olieprijs met 0,5% tot boven de 91 dollar.

AEX

De AEX biedt nog enige speelruimte voor een stijging op basis van de Bollinger Bands.

