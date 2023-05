AEX wacht op centrale banken, maar trend is positief

Aandelenmarkten zijn in afwachting van de beslissen van de centrale banken.

Australië heeft tegen de verwachtingen in de rente met een kwartje verhoogd. In Nederland is in april de inflatie met 5,2% gestegen tegen 4,4% een maand eerder. Het IMF heeft de economische raming voor Azië verhoogd tot 4,6% dit jaar na +3,8% vorig jaar. De raming is 30 basispunten hoger dan de eerdere raming. Het zijn ontwikkelingen die de centrale banken moeilijk mild zullen stemmen in hun monetaire beleid.

Amerikaanse futures staan vrijwel onveranderd. De Chinese binnenlandse markten zijn nog gesloten. Hong Kong +0,4%, Nikkei +0,2% en Sensex +0,4%. Brent onveranderd 79,34 dollar. Goud idem op 1.982. Euro/dollar 1,0988 bij redelijk afwachtende obligatiemarkten.

De Amsterdamse AEX laat een stijgende trend zien. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 766. De AEX en de RSI lijken boven de trendlijn te willen uitkomen, wat een versnelling van de opgaande beweging zal betekenen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

