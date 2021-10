AEX wacht op cijfers Amerikaanse arbeidsmarkt

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag afwachtend zijn.

Vandaag worden cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gepubliceerd. Analisten verwachten een banengroei van 500.000 tegen +235.000 een maand eerder. De werkloosheid zal dalen van 5,2% naar 5,1%. Verder wordt een stijging van de lonen verwacht van 4,6% op jaarbasis tegen +4,3% een maand eerder. Dit laatste cijfer zal belangrijker gaan worden. Het is een indicatie voor het gevaar van looninflatie.

In China is de PMI-diensten voor middelgrote bedrijven omhoog geschoten naar 53,4 in september van 46,7 in augustus. Het kan worden gezien al een indicatie dat China in toenemende mate de economische kracht bij zichzelf zoekt. Zo worden kolenmijnen versneld weer in gebruik genomen door een stagnatie vanuit Australië als gevolg van geopolitieke verschillen.

Nikkei +1,4%. Shanghai weer open met een winst van 2,0% en een stijging van de CSI 300 met 1,4%. Sensex +0,7%. Australië +0,9%. Goud +0,2% op 1/759. Brent +1,4% op 83,07 dollar. Euro/dollar 1,1548. Bitcoin +0,8% op 54.195. Duitse Bunds +0,02 op min 0,1690%. US Bonds +0,01 op 1,5890%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16577 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht