AEX wacht op ECB

Op de beurzen gaat het vandaag over de rente. De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting de rente met 25 basispunten verlagen tot 3,25%. De inflatie is onder de 2% gezakt, wat een voldoende sterk signaal is voor renteverlagingen, vooral gezien de neerwaartse risico’s voor de groei.

Een maand geleden pleitte de ECB nog tegen krachtige preventieve maatregelen vanwege de aanhoudende binnenlandse prijsdruk. De inflatie in de dienstensector, die rond de 4% blijft hangen sinds het najaar van 2022, is nauwelijks gedaald.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft op in september de rente met 50 basispunten verlaagd, en ook andere centrale banken lijken een agressiever monetair beleid te voeren. “De People’s Bank of China (PBoC) loopt voorop in dit beleid, en de Bank of England hint op een sneller versoepelingsbeleid vanaf november, terwijl de Reserve Bank of New Zealand al heeft gehandeld door de rente met 50 basispunten te verlagen,” aldus Axel Botte, Head of Markets Strategy bij Ostrum Asset Management, onderdeel van Natixis IM. “De wereldwijde monetaire versoepeling vergemakkelijkt de weg voor de ECB om stappen te zetten.”

Toch blijft het onduidelijk hoe de ECB haar kwantitatieve beleid wil vormgeven. Hoewel de afbouw van de balans een belangrijk onderdeel is van het totale beleid, is er nog geen heldere richting aangegeven. De ECB heeft eerder aangekondigd dat het opkopen van obligaties onder het PEPP-programma eind 2024 zal stoppen. “Het afbouwen van de balans, oftewel kwantitatieve verkrapping, botst echter met de verwachte renteverlagingen. Dit creëert verwarring over de samenhang van het monetaire beleid,” aldus Botte. “Er is dringend behoefte aan duidelijkheid over de toekomstige koers van de ECB.”

Amerikaanse futures voegen 0,1% toe aan de winsten van gisteren: Amerikaanse aandelenfutures bleven dinsdag stabiel na opnieuw een winnende sessie op Wall Street, terwijl beleggers vooruitkeken naar een reeks bedrijfswinstrapporten. In de reguliere handel op maandag wonnen de Dow en S&P 500 respectievelijk 0,47% en 0,77%, waarbij beide benchmarks nieuwe recordhoogtes bereikten. De Nasdaq Composite steeg ook met 0,87% naar het hoogste niveau in drie maanden. Negen van de 11 S&P-sectoren eindigden hoger, aangevoerd door technologie, nutsbedrijven en onroerend goed, terwijl de energiesector de enige daler was te midden van zwakkere olieprijzen. Onder de individuele namen won AI-lieveling Nvidia 2,4% en sloot op een recordhoogte. Coinbase steeg ook met 11,3% door sterkere Bitcoin-prijzen, terwijl Longboard Pharmaceuticals en Trump Media respectievelijk met 51,7% en 18,5% stegen. Beleggers kijken nu vooruit naar de kwartaalberichten van onder meer Goldman Sachs, UnitedHealth en Johnson & Johnson op dinsdag.

Azië, Shanghai -1,7%, Hong Kong -3,0%, Nikkei +0,7%: De aandelen daalden in Hongkong door verliezen in consumenten, technologie en financiële instellingen. Beleggers bleven aarzelen om nieuwe posities in te nemen nadat uit gegevens bleek dat de Chinese export en import in september minder groeiden dan verwacht. De voorzichtigheid bleef ook groot in de aanloop naar de Chinese bbp-cijfers voor Q3 en de activiteitsgegevens van oktober, die later deze week worden vrijgegeven.

Europa sluit zich aan op het sentiment in de VS met geringe winsten. Euro/dollar duikt beneden de 1,09 op 1,0886. Brent -3,6% op 74,65 dollar.

