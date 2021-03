AEX wacht op ECB. Waarom? ECB zegt toch niets

Europese aandelenmarkten wachten op de ECB. Waarom?

Het is eigenlijk onzinnig om op uitspraken van de ECB te wachten. Veelal worden ze overschaduwd door de Fed. Bovendien is het ondenkbaar dat de ECB later deze week iets gaat zeggen dat zal leiden tot een verkoopgolf van aandelen. Daar is niemand bij gebaat. Gevoelige monetaire ballontjes oplaten zal niet aan de orde zijn. Daarvoor ligt alles er veel te gevoelig bij.

In China is de CPI met 0,2% gedaald in februari na een daling van 0,3% in februari. De Chinese PPI steeg in februari met 1,7% tegen +0,3% een maand eerder. Het geeft aan dat bedrijven moeite hebben om hogere inkoopprijzen door te belasten.

De Amerikaanse futures staan fractioneel lager. Nikkei en Shanghai zijn onveranderd. China CSI 300 +0,7%. Hong Kong +0,4%. Australië -0,8%.

Euro/dollar 1,1889. Euro/yuan 7,7381. Beide valuta’s staan onderin de bandbreedte bij een lage RSI. Dat wijst op een potentiële verzwakking van de euro, wat mogelijk wordt ingezet door uitspraken van ECB-president Lagarde donderdag.

10% omlaag

Bitcoin -1,2% op 54.256, goud onveranderd 1.715 en Brent -0,9% op 66,91 dollar. Brent en Bitcoin staan bovenin de bandbreedte en hebben ruimte voor een daling van 10% naar de ondergrens van de Bollinger Bands. Goud staat onderin de bandbreedte en heeft ruimte voor een stijging van 10%.

ABN Amro en Galapagos verdwijnen later deze week uit de AEX. Besi en Signify worden opgenomen in de AEX. De TOP-5 AEX-aandelen op basis van de nieuwe samenstelling en met een koers die beneden het voortschrijdend gemiddelde staat: ASMI, BeSi, Prosus, ASML en Adyen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15846 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht