AEX wacht op Fed

Het woord is aan de Fed later vandaag. De Amerikaanse bankpresident bepaalt het sentiment.

In de VS is de IBD/TIPP Economic Optimism Index in november gedaald naar 43,9, wat net iets lager is dan de coronabodem van 44 in juli 2020. In India heeft de PMI-diensten het niveau bereikt van 58,4 in oktober tegen 44,2 in september en een verwachtig van 55,7. In China is de vergelijkbare index in oktober uitgekomen op 53,8 tegen 53,4 in september. Het is vooral positief dat de exportmotor weer opgang komt.

Futures laten geen grote afwijkingen zien. Japan vandaag dicht. Shanghai 50 -1,0, Sensex +0,4%, Hing Kong -0,6% en Australië +0,9%. Euro/dollar 1,1583. Bitcoin -0,4% op 63.022 dollar. Goud -0,4% op 1.780 en Brent -1,1% op 83,76 dollar.

AEX

