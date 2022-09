AEX wacht op Fed

Beleggers nemen nog een afwachtende houding aan. Toch is er een beetje hoop.

Op de site spreken we ASML en Philips. In beide gevallen is sprake van een sterke toename van de omzet In het aandeel. Vaak is dat een aanwijzing dat er een kentering op komst is. In beide gevallen zou dat een stijging betekenen na de eerdere daling.

Alles hangt deze week natuurlijk af van de ontwikkeling van de rente en de inflatie. De Fed en andere centrale banken zullen een rentebeslissing nemen. De meningen zijn unaniem: de Fed zal de rente met 75 basispunten verhogen. Het gaat er vooral om dat de markt het gevoel krijgt dat de centrale banken de inflatie onder controle beginnen te krijgen. De hoogte van de renteverhoging is niet het belangrijkste, maar het gevoel dat men de inflatie weet te overwinnen. De prognoses van Trading Economics zijn bemoedigend.

De Chinese centrale bank heef de rente voor kortlopende reverse repos met 10 basispunten verlaagd naar 2,15% als monetaire prikkel voor de economie. Brent is 0,1% lager op 91,19 dollar. Ook andere commodities staan onder druk. Vooral de gasprijs is lager. TTF Gas is -12,4% op 187,79 euro. Euro/dollar is 0,9982.

Amerikaanse futures staan 0,5% lager. Azië duidelijk lager. Nikkei -1,1%, Shanghai -0,6%, Sensex +0,7% en Hong Kong -1,4%.

AEX in ban van rente

