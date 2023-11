AEX wacht op Fed

Aandelenmarkten staan vandaag in het teken van de Fed en de uitspraken die worden gedaan over Amerikaanse obligaties. Vooral de gemiddelde looptijd is belangrijk vanwege de herfinancieringskosten van leningen.

“De belangrijkste krachten die de rentes over de hele linie omhoog duwen zijn de centrale banken en de grote uitgifte van nieuwe staatsobligaties. Het opwaartse momentum in de lange rente zou de rente op 10-jaars Treasuries gemakkelijk tot boven de 5% kunnen duwen en die op Bunds tot 3% als de ‘fundamentals’ ten nadele keren”, aldus Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed Income. “Ons basisscenario gaat er echter van uit dat de marktfundamentals zich gunstig blijven ontwikkelen zoals ze dat de afgelopen maanden hebben gedaan, en dat ze de marktrichting zullen bepalen op weg naar, en in 2024. Als gevolg daarvan zullen de belangrijke centrale banken in 2024 overgaan tot versoepeling – voor de Fed kan dat een renteverlaging van 50 tot 75 basispunten betekenen ten opzichte van het huidige niveau. We verwachten dat ze voor langere tijd rond de huidige niveaus zullen blijven.”

Amerikaanse futures staan lager. Nikkei laat een hele mooie plus zien van 2,5% door een scherpe daling van de yen na het besluit van de Bank of Japan om de grip op de lange rente te versoepelen. 10-jarige rentes: Japan +0,005 op 0,9560%, US +0,0261 op 4,9011% en Duitsland -0,020 op 2,8070%. Euro/dollar is dan ook licht onderuit op 1,0576. Brent +0,4% op 85,33 dollar. Shanghai +0,2%, Sensex -0,2% en Hong Kong +0,1%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19101 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht