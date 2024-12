AEX wacht op Fed

De aandelenmarkten en de dollarindex bleven woensdag grotendeels ongewijzigd, omdat voorzichtigheid heerste in de aanloop naar de verwachte renteverlaging van de Federal Reserve later op de dag. De markten gaan uit van een kans van 97% op een renteverlaging met een kwartpunt, waarbij handelaren zich concentreren op de bijgewerkte economische prognoses en de opmerkingen van Fed-voorzitter Powell na de vergadering. Er wordt ook gespeculeerd dat de Fed in 2025 minder renteverlagingen zal doorvoeren dan eerder aangegeven, waarbij sommige handelaren al in januari een pauze verwachten.

Oliver Collin, co-hoofd Europese aandelen bij vermogensbeheerder Invesco: “Het ziet er rooskleurig uit voor aandelen in 2025 en met name Europese aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Europa heeft de afgelopen vijftien jaar een minimale groei doorgemaakt, wat de verwachtingen getemperd heeft. Dit betekent dat er veel ruimte is voor aanzienlijke koersstijgingen, die wij ook waarschijnlijk achten voor deze regio. De markten lijken positieve economische ontwikkelingen over het hoofd te zien, omdat de macro-economische indicatoren niet eenduidend zijn. Voorraden hebben een dieptepunt bereikt, en dat is gunstig voor de maakindustrie. De reële lonen zijn aanzienlijk gestegen, dus consumenten hebben geld te besteden als het vertrouwen is hersteld. Bovendien is Europa gevoelig voor renteveranderingen en hoewel er een vertraging is, zou het bbp positief moeten reageren als het monetaire beleid versoepelt. Kortom: al deze factoren wijzen erop dat de Europese groeivooruitzichten niet zo slecht zijn als de markten nu vrezen en dat het gat in de relatieve waarderingen tussen Europese aandelen en die in andere grote economieën te groot is. Ook heeft Europa op de langere termijn meer investeringen nodig in energiezekerheid, het verlagen van de CO2-uitstoot, defensie en digitalisering. En dat zorgt samen met de arbeidsmarktkrapte voor een gematigde inflatie.”

Nikkei -0,4%: De export uit Japan steeg in november 2024 met 3,8% j-o-j, na een stijging van 3,1% in oktober en beter dan de prognoses van 2,8%. Het was de sterkste groei sinds augustus, gesteund door robuuste verkopen aan China en de ASEAN-landen. Ondertussen kromp de invoer onverwacht met 3,8%, de eerste daling in acht maanden.”

Shanghai: De Shanghai Composite steeg 0,6% tot boven de 3.380, terwijl de Shenzhen Component woensdag 0,5% steeg tot 10.590, een opleving na drie opeenvolgende dagen van daling. De rally werd gevoed door groeiend optimisme over meer beleidsondersteuning in 2025. De markten verwachten volgend jaar extra renteverlagingen en verdere verlagingen van de bankreserveverplichtingen, nu Peking overstapt op een “gematigd soepel” monetair beleid. Fiscale steun zal naar verwachting ook een sleutelrol spelen bij het stimuleren van de binnenlandse vraag en het verzachten van de mogelijke gevolgen van de Amerikaanse tariefverhogingen. Snelgroeiende sectoren zoals technologie, consumptiegoederen en industrie leidden de opmars, met opmerkelijke prestaties van Hytera Communication (een stijging van 10%), Guangxi Oriental (een stijging van 3,4%) en Binnen-Mongolië (een stijging van 10%), aldus Trading Economics.

Euro/dollar 1,0500. Brent onveranderd 73,21 dollar. Bitcoin/dollar 104.667.

AEX wacht op Fed / Chart kan niet overtuigen

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20531 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht