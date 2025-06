AEX wacht op inflatiecijfers

De neerwaartse druk voor de AEX is nog niet voorbij.

Het sentiment wordt momenteel bepaald door de handelsoorlog en tegenvallende economische berichten. In China is de inkoopmanagersindex gedaald naar 48,3 in mei van 50,4 in april. In de VS eveneens een daling: 48,5 in mei tegen 49,5 in april. De prijs van koper daalde hierdoor met 2,5% naar 4,71 dollar. Het zijn geen cijfers waar je als beleggers in aandelen van gaat jubelen. Oppassen dus.

De Europese aandelenmarkten kunnen desondanks iets hoger openen omdat beleggers de laatste tariefescalatie terzijde lijken te schuiven. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde onlangs de tarieven op geïmporteerd staal en aluminium te verdubbelen tot 50%, wat de EU ertoe aanzette te waarschuwen voor mogelijke vergelding.

Beleggers zijn in afwachting van de Europese inflatie. Economen verwachten een verdere afkoeling van de prijsgroei in de richting van de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. Dat onderstreept de verwachting van een renteverlaging met 25 basispunten tijdens de volgende beleidsvergadering van de ECB. In de premarket-handel stegen de futures op de Euro Stoxx 50 en Stoxx 600 met ongeveer 0,1%.

AEX koopwaardig bij een daling tot onder de 900

