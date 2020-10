AEX wacht op maatregelen VS (zinloos)

De aandelenmarkten kijken momenteel meer naar negatieve dan positieve factoren.

Negatief is de ontwikkeling van het coronavirus en het moeizame verloop van het van de grond komen van fiscaal stimulerende maatregelen in de VS. Verwacht daar geen wonderen van. Een eenmalige cheque van 1.200 dollar per persoon zou wel eens kunnen worden gebruikt om schulden af te lossen of achter de hand te houden. De hoogte van consumptieve bestedingen wordt meer bepaald door het vaste deel van het inkomen dan door incidentele meevallers. Positief is de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten.

Weinig bemoedigend is eveneens de lichte daling van het vertrouwen van de Duitse consument. Het IMF heeft de groeiraming voor Azië bijgesteld naar een daling van 2,2% voor 2020. Voor China wordt een groei verwacht van 1,9% na een eerdere raming van +1,0%.

De Amerikaanse futures voegen vanmorgen nog wat toe aan de verliezen. Ook Azië brokkelt af. Nikkei -0,6%, Shanghai -0,2%, Sensex -0,3%, Kospi -0,8% en Australië -0,6%.

Euro/dollar 1,1857. Euro/yuan 7,8890. Goud -0,4% op 1.917,50. Brent onveranderd op 41,70 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,59%. US Bonds -0,01 op 0,81%.

