AEX wacht op omslag

Voor een definitieve omslag van de AEX is het nog iets te vroeg.

De chart van de AEX laat zien dat de trend nog niet klaar is met de daling. Dat is waarschijnlijk pas over enkele weken het geval. De RSI staat weliswaar op een niet onaantrekkelijk niveau. De RSI staat vrijwel even laag als in juli, maar de koerstrend had toen al een daling meegemaakt.

Vandaag zal de beursdag positief beginnen. Beleggers de winst in de premarket is dusdanig laag dat deze snel zal zijn verspeeld. Monetaire stappen van de Fed en de ontwikkeling van het coronavirus maken de beurzen kwetsbaar.

Japan moest de internationale koersdruk van gisteren nog verwerken. Na een vrije dag was de Nikkei vandaag -1,5%. De Japanse PMI-industrie steeg in november naar 54,2 van 53,2 in oktober. Shanghai +0,2%. CSI 300 +0,1%. Hong Kong +0,5%. Australië -0,2%.

Brent +0,4% op 82,36 dollar. Daarmee is een eerste aanval op de technische steun afgeslagen. Goud +0,2% op 1.793. Op 1.800 dollar blijft een zware psychologische weerstand liggen. Euro/dollar 1,1245. Bitcoin -1,6% op 56.686 dollar.

Voor de Kospi, Nikkei, S&P 500 en Shanghai geldt dat de potentie groter is dan het risico.

AEX

Geschreven door: Eddy Schekman



