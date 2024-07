AEX wacht op Powell

De AEX neemt vandaag een afwachtende houding aan met een licht negatieve ondertoon. Fed-president Powell geeft vandaag een toelichting aan het Congres over zijn monetaire beleid.

Krzysztof Janiga, Senior Equity ETF Strategist bij State Street Global Advisors: “Nu de recessievrees is afgenomen, de economie groeit en de inkopersindex weer groen kleurt, verwachten wij dat de omgeving gunstig blijft voor aandelen. Herstel in dit segment is cruciaal, omdat daarmee een basis wordt gelegd voor zowel winstgroei als sterkere aandelenprestaties. De consensusverwachtingen voor de wereldwijde groei van het reële BBP liggen op 3,0% tot 3,1% voor de komende drie jaar, wat de omzetgroei voor aandelen zou moeten ondersteunen. Tegelijkertijd is de omgeving wel onzekerder geworden en zijn er verschillende risico’s die afbreuk kunnen doen aan deze positieve vooruitzichten. Uitgaande van een middellange tot lange beleggingshorizon, moet rekening worden gehouden met buitensporige begrotingstekorten en onzekerheid door geopolitieke onrust, die kunnen leiden tot verdere economische fragmentatie.

De inflatie is wereldwijd minder snel gedaald dan analisten hadden verwacht. Recente CPI-gegevens zijn echter bemoedigend en impliceren gematigde inflatie. Hoewel de retoriek van de Federal Reserve nog steeds behoorlijk behoudend is, zullen renteverlagingen naar verwachting later in 2024 beginnen. Dit geeft een adempauze aan risicovolle activa. Zeker is dat de rentes enige tijd restrictief zullen blijven, maar de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt blijven veerkrachtig en koelen langzaam genoeg af om een zachte landing mogelijk te maken. Buiten de VS zijn centrale banken, zoals de ECB en de Bank of Canada al begonnen met versoepelen. Als de desinflatie aanhoudt, dan zullen zowel aandelen als vastrentende waarden waarschijnlijk profiteren. Tegenvallende inflatiecijfers, met name wanneer deze vraaggedreven is, zouden minder tegenwind moeten geven voor aandelen dan voor obligaties. Dit zagen we eerder ook al in het eerste kwartaal van 2024.”

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,3% hoger voor de Nasdaq. Europa brokkelt af, maar de FTSE 100 staat 0,3% hoger. Japan +2,0%, Shanghai +1,3%, Sensex _0,4% en Hong Kong onveranderd. Euro/dollar 1,0825. Brent -0,2% op 86,61 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19953 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht