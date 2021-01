AEX wacht op stemming Georgia

Beleggers hoeven geen knallende koersen te verwachten voor vandaag.

Beleggers kijken de kat uit de boom. In de VS gaat het om de stemming in de staat Georgia. De uitkomst is bepalend of de Democraten wel of geen meerderheid in de Senaat krijgen. De coronacrisis leidt tot een afbrokkelende hoop.

De Amerikaanse futures staan in de premarket fractioneel hoger. De winsten zijn echter niet hoog genoeg om te spreken van een correctie op de daling van gisteren. Azië ligt er redelijk goed bij. Nikkei -0,5%, Shanghai +0,5%, CSI 300 +1,5%, Kospi +1,3%, Hang Seng +0,5% en Australië onveranderd. Tech is weer de smaakmaker gezien de stijging van de CSI 300 en Kospi.

Euro/dollar 1,2270. Pond/dollar 1,3592. Euro/yuan 7,9012. Bitcoin/dollar 30.256. Goud -0,3% op 1.937,25. Brent -0,5% op 50,82 dollar. Duitse Bunds -0,03 op min 0,60%. US Bonds +0,01 op 0,92%.

