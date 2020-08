AEX wacht op verruiming

De koersen op de Chinese aandelenmarkt zijn omhoog geschoten. Een voorproefje?

Voor vandaag hoeven de beleggers echter niet extreem veel te verwachten. De lichte stijging in de premarket is zelfs teleurstellend na de dalingen van vorige week. Een stijging van minimaal 0,5% zou wijzen op een hoopgevende herstelbeweging. Het zal de komende week vooral draaien om de maatregelen die de centrale banken nemen. De centrale bank van China gaat verruimen. Het gevolg is een stijging van Shanghai met 3,1%. Andere Aziatische markten hebben het moeilijker. Kospi -1,2%. Nikkei -0,7% doordat de Japanse economie is een recessie zit met een economische krimp van 7,8% in Q2 na een krimp van 0,6% in Q1.

Euro/dollar 1,1853. Euro/yuan 8,2220. Goud onveranderd 1.942,65. Brent +1,0% op 42,40 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,45%. US Bonds -0,01 op 0,70%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15192 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht