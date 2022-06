AEX wacht op volgende renteverhoging Fed

De financiële markten kunnen opgelucht ademhalen na de acties van de centrale bank.

De Fed heeft de rente met 75 basispunten verhoogd. Het is een duidelijk en krachtig signaal dat de Fed de strijd tegen de inflatie met spierballen aangaat. Analisten denken dat de Fed in juli nog een keer de rente met 75 basispunten gaat verhogen. De ECB ontwikkelt een instrument om grote renteverschillen tussen EU-landen te minimaliseren, waarmee een nieuwe eurocrisis moet worden voorkomen.

Vooruitlopend op deze maatregelen hebben de markten onder zware druk gestaan. Forse koerscorrecties komen vaker voor. Duncan Lamont, head of research and analytics bij Schroders: “Eind mei waren de Amerikaanse aandelenmarkten zo’n 19% gedaald. Dalingen van meer dan 10% gebeurden de afgelopen 50 jaar 28 keer. Alleen al in het afgelopen decennium gebeurde het in 2012, 2015, 2016, 2018 en 2020. Een correctie van meer dan 20% kwam achtmaal voor. Ondanks deze regelmatige duikvluchten, bedroeg het gemiddelde rendement op de Amerikaanse markt over deze periode van 50 jaar 11% op jaarbasis. Het risico van verlies op korte termijn is de prijs voor de langetermijnwinsten die beleggen kan opleveren.”

Amerikaanse futures staan tot 0,5% in de min. Azië is verdeeld. Nikkei +0,4%, Shanghai -0,3%, Sensex +0,1%, Hong Kong -1,5% en Australië -0,3%. Euro/dollar 1,0438. Bitcoin/dollar +1,4% op 21.909. Duitse Bunds -0,1 op 1,6410%. US Bonds +0,2 op 3,3068%. Brent +0,4% op 118,92 dollar.

Laat de AEX maar aantonen dat ze niet naar beneden wil uitbreken

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17421 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht