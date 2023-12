AEX: Wachten op centrale banken

Beleggers wachten op de besluiten van de centrale banken.

Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea: “Net als bij de ECB verwachten we dat de Fed tijdens haar vergadering van 12-13 december haar doelbandbreedte voor het belangrijkste rentetarief ongewijzigd laat op 5,25% tot 5,50%. Een belangrijke factor hierbij is de vertraging van de inflatie, waarop Fed-voorzitter J. Powell ook inging in zijn recente toespraak aan het Spelman College in Atlanta. De breed gedragen inflatie bedroeg in oktober al 3,2%. Deze aanzienlijke vertraging, die niet was voorzien door de markt, leidde tot een snelle daling van de rente over de hele rentecurve. Zelfs de favoriete core PCE-inflatie van de Fed is al vertraagd tot ongeveer 3,5%. Powell merkte onlangs op dat de Amerikaanse kerninflatie (PCE) de afgelopen zes maanden slechts met ongeveer 2,5% per jaar is gestegen – net boven de inflatiedoelstelling van 2% van de Fed. De toelichtingen van de Fed-voorzitter tijdens zijn persconferentie zullen waarschijnlijk veel interessanter zijn.”

Amerikaanse futures staan iets hoger. Europa is bezig om het positieve sentiment uit te melken. Azië overwegen iets hoger: Nikkei onveranderd, Shanghai +0,4% e Hong Kong +1,3%. Euro/dollar 1,0777. Brent +0,6% op 76,64 dollar. Rentes iets lager in de hoop dat de centrale banken zich positief zullen uitlaten.

