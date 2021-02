AEX: Wachten op Powell

De Europese aandelenmarkten zijn in afwachting van uitspraken van Fed-president Powell.

In een verklaring voor het Amerikaanse Congres zal Powell waarschijnlijk later vandaag zeggen dat het huidige stimulerende beleid zal worden gehandhaafd zo lang als nodig is om de economie en inflatie aan ter jagen.

De Amerikaanse markten staan in de premarket hoger, tot +0,7% voor de Nasdaq. Japan was vandaag dicht. Shanghai -0,1% en China CSI 300 -0,3%. Sensex +09,5% en Australië +0,9%.

In het VK is de werkloosheid gestegen tot 5,1%. In China is de prijs van nieuwbouw in januari met 3,9% gestegen na een toename van 3,8% in december.

Duitse Bunds +0,02 op min 0,32%. US Bonds onveranderd 1,37%. Euro/dollar 1.2176. Euro/yuan 7,8659. Goud onveranderd 1.811. Brent +1,7% op 66,34 dollar.

Top-5 AEX-aandelen met laagste RSI: Unilever, Ahold Delhaize, Galapagos, Heineken en Wolters Kluwer.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

