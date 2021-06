AEX: Wanneer stopt ECB met opkopen?

De AEX heeft enige ruimte voor een opgaande beweging. Charttechnisch is deze ontstaan door de zijwaarste beweging van de afgelopen paar maanden.

Toch zal de opwaartse potentie vandaag niet worden benut. In de premarket staan de Euro Stoxx, DAX en AEX tot bijna 0,4% in de min. Beleggers nemen het zekere voor het onzekere vooruitlopende op de inflatiecijfers die later deze week worden gepubliceerd. Er is een aanhoudend angst voor een stijging van de rente. Janet Yellen (Financiën VS) vindt dat het pakket van stimulerende maatregelen van 4 miljard dollar een positiever effect heeft op de economie dan de opwaartse druk op de rente.

Markten zouden zich zelfs moeten afvragen of de knop van monetaire verruiming niet moet worden omgezet. Natuurlijk zal tapering de koersstijging van aandelen beperken, vooral van bedrijven die onvoldoende groeiperspectief hebben. Misschien moeten centrale banken alleen nog aan een vorm verruimende opkoping doen als daar investeringen tegenover staan. De periode zou wel eens voorbij kunnen zijn dat verruimende miljarden wordt gestroomd. Geen tapering vergroot de kans op een explosie van de inflatie.

Markten

Europa en Amerika staan in de premarket in het rood. De groei van de Chinese export nam af naar 27,9% in mei van 32,2% in april. Nikkei +0,3%. Shanghai onveranderd. Sensex -0,1%. Australië -0,2%.

Euro/dollar 1.2154. Euro/yuan 7.7755. Bitcoin +0,9% op 36.114, goud -0,3% op 1.883 en Brent -0,8% op 71,26 dollar. Duitse Bunds onveranderd -0,2070%. US Bonds +0,0155 op 1,5755%.

Top-5 AEX-aandelen met hoogste RSI: Signify, IMCD, Ahold Delhaize, AkzoNobel en Wolters Kluwer.

