AEX wat doe je nu?

De daling gisteren van de AEX met 1,5% kwam als een donderslag.

Onlogisch is die daling ook weer niet. Er moest een keer een reactie komen op de jubelstemming die is ontstaan na de overwinning van Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezing. Nu is het wachten op concreet beleid. Dat kun je niet beter doen dan dan met de inzet van een correctie. Voeg daar een snufje angst voor inflatiecijfers bij en het zwakke sentiment leidt tot lagere koersen.

Er is echter een maar. Op dagbasis is de omzet eigenlijk te laag om te stellen dat de correctie voorbij is en kan omslaan in een stijging. Misschien moet nog een keer flink aan de beursboom worden geschud, De AEX kan dan alen naar 820-835. Vandaag zal de toon worden gezet met wel of geen doorbraak van de AEX door de 860 naar beneden, maar ik heb goede hoop. De reactie van gisteren wordt immers niet gedragen door harde fundamentals.

Het is in ieder geval hoopgevend dat vannacht de Amerikaanse futures niet zijn weggezakt en dat de DAX een kleine plus wist te realiseren.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

