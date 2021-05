AEX weer last van corona

De herstelbeweging voor de Europese markten lijkt niet door te zetten.

In de premarket staan de koersen weer onder druk. De Amerikaanse indices en Euro Stoxx 50 staan 0,3% in de min. Het past in het technische plaatje. Kijk vooral naar de trend. Die voor de AEX is begonnen aan een omslag. De markt is nog overbought op weekbasis. Het opbouwen van de druk zal gepaard gaan met tussentijdse correcties. Nikkei -1,3%, Shanghai +1,0%, CSI 300 +1,7% en Australië +0,3%. De ‘tegendraadse’ ontwikkelingen wekken de indruk dat de Chinese markten als een veilige haven worden gezien. Vanuit economisch perspectief is dat te begrijpen.

De angst en data ver de ontwikkeling van het coronavirus wegen zwaarder dan de economische ontwikkelingen in China, waar de detailhandelsverkopen in april met 17,7% gestegen tegen een raming van +24,9% en +34,2% in maart. De huizenprijs steeg met 4,8% in april, wat neerkomt op een versnelling van de groei. De industriële productie steeg met 9,8% in april tegen +14,1% een maand eerder. De investeringen in vaste activa steeg over de eerste 4 maanden met 19,9% na +25,6% over de eerste drie maanden.

Euro/dollar 1,2130. Euro/yuan 7,8147. Bitcoin -3,0% op 45.036, ethereum -4,7% op 3.473, goud +0,6% op 1.852 en Brent onveranderd 68,74 dollar. Rente -0,01: Duitse Bunds -0,1230 en US Bonds 1,6216. Het is wachten op de rentebeslissingen van de centrale bank in China en de Fed-notulen.

Top-5 AEX-aandelen met hoogste RSI: ArcelorMittal, NN Group, Signify, ING en ASML.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16076 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht