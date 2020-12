AEX weer last van corona

Europese aandelenmarkten kunnen zich gemakkelijk laten meeslepen door de hernieuwde vrees voor het coronavirus in de VS.

De Amerikaanse futures staan in de premarket in de min. Ook Azië staat in de min, waarmee men geen oog lijkt te hebben voor meevallende economische ontwikkelingen in Azië. Nikkei -0,7%, Shanghai -0,3%, Kospi -1,0% en Australië -0,8%.

In Nederland is de detailhandelsverkoop in oktober met 7,1% gestegen op jaarbasis. In Japan steeg de detailhandelsverkoop met 6,4% na een daling van 8,7% een maand eerder. In Japan steeg de industriële productie met 3,8% in oktober op maandbasis, nauwelijks minder dan de 3,9% een maand eerder. De Chinese centrale bank heeft voor 200 miljard yuan verruimd. In China kwam de PMI-industrie uit op 56,4 in november 56,2 een maand eerder. In Australië zijn de bedrijfswinsten met 3,2% gestegen in Q3 tegen een raming van 4,5% en een plus van 15,8% in Q2. Geopolitiek is sprake van enige spanning. Australië eist van China excuus nadat een ambtenaar van de Chinese ambassade een foto had bewerkt en op Twitter had geplaatst waarop de suggestie werd gewekt dat een Australische militair bij een kind een mes op de keel had gezet.

Euro/dollar 1,1970. Euro/yuan 7,8765. Goud -0,3% op 1.781,20. Brent -2,0% op 47,23 dollar door onenigheid binnen OPEC+ over aanpassing van de productie. Duitse Bunds -0,01 op min 0,59%. US Bonds onveranderd 0,84%.

De chart van de AEX (611,67) wijst op een toenemende charttechnische spanning.

