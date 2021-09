AEX weer naar de 800

Laten we er nog een schepje bovenop doen, zo lijken de Europese beleggers vanmorgen te denken.

In de premarket flink hogere koersen met winsten oplopend tot 0,8% in zowel Europa als de VS. Technologie lijkt weer aan kracht te winnen. Nikkei +0,1%, Shanghai onveranderd, CSI 300 +0,7%, Hong Kong -0,6% en Australië +1,4%.

Toch zijn er best vraagtekens oproepende ontwikkelingen. In China daalde de PMI-industrie naar 49,6 in september tegen 50,1 een maand eerder. In Japan valt de start van nieuwbouwwoningen tegen: +7,5% in augustus tegen een raming van +9,5%. Tegenvallend is eveneens de ontwikkeling van de detailhandelsverkopen in Japan: -3,2% in augustus tegen een raming va +1,0% en +2,4% in september.

Fed-president Powell verwacht dat de opwaartse druk onder de inflatie zal aanhouden tot in 2022. “Dat is langer dan we hadden verwacht.” Het wordt onder meer toegeschreven aan de prijstechnische gevolgen van tekorten die zijn ontstaan bij chips en diesel. Pluspuntje: Brent staat vanmorgen 0,4% lager op 78,36 dollar. Goud is +0,2% op 1.729 dollar.

Duitse Bunds +0,02 op min 0,2000%. US Bonds onveranderd 1,5289. Euro/dollar 1,1599. Op dag- en weekbasis staat de RSI laag en beweegt de koers onderin de bandbreedte.

De AEX staat op 775,84 onderin de bandbreedte. De bovengrens van de bandbreedte ligt iets boven de 800.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16553 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht