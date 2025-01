AEX weer terug boven 900-puntengrens

De AEX is donderdag hoger geopend. Na 15 minuten handelen stond de index 1% hoger op 902,50 punten. Het optimisme lijkt weer helemaal terug te zijn bij beleggers. Een meevallend inflatiecijfer in de VS, goede eerste kwartaalcijfers in de VS en een staakt-het-vuren in Gaza zorgen voor een positief sentiment. Beleggers duwen de chipaandelen omhoog, nadat de Taiwanese chipfabrikant TSMC een winststijging van 57% had bekendgemaakt.

Woensdag sloot de AEX 1% hoger op 893,94 punten. AkzoNobel was de uitblinker met een koerssprong van 3%. Ook DSM en ArcelorMittal lagen goed in de markt. Defensieve fondsen als KPN en Unilever leverden iets in.

De Amerikaanse prijzen namen in december met 2,9% toe ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat was volgens verwachting. De kerninflatie, waarbij de volatiele voedsel- en energieprijzen worden weggelaten, kwam uit op 3,2%. Er was hierbij op 3,3% gerekend. Dit meevallende cijfer werd positief ontvangen op het Damrak en op andere beurzen.

Wall Street sloot woensdag flink in de plus. De Dow Jones eindigde 1,7% hoger, de techbeurs Nasdaq won 2,5% en S&P500 steeg 1,8%.

Een aantal Amerikaanse banken maakte woensdag de resultaten over het vierde kwartaal en over geheel 2024 bekend. De resultaten waren over het algemeen beter dan verwacht. Zo rapporteerde JPMorgan Chase, de grootste bank in de VS, een nettowinst van 14 miljard dollar in het vierde kwartaal. Daarmee overtrof het de verwachtingen van Wall Street van 11,7 miljard dollar. De kwartaalwinst steeg met 50% ten opzichte van een jaar eerder. De totale winst van 58,5 miljard dollar in 2024 was een record, aldus de bank. De winst per aandeel in de periode was $4,81, wat hoger was dan de $4,09 die Wall Street verwachtte. Ook GoldmanSachs, WellsFargo en Citigroup presenteerden goede cijfers. Bankaandelen zijn de afgelopen twaalf maanden met zo’n 40% gestegen.

De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend hoger, al waren de winsten wel minder dan bij opening van de beurzen. Tokyo en Shanghai stonden nipt hoger.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht