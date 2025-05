AEX: weerstand op 962 basis Bollinger Band en 1.004 basis Predictive Ranges

Na de zeer vaste stemming gisteren in de VS en Europa is gas terugnemen niet onlogisch. Het is evenwel positief dat de Amerikaanse futures vanmorgen nauwelijks lager zijn. Dat is een teken van opwaartse kracht.

De kentering heeft alles te maken met de voorlopige handelsovereenkomst tussen China en de VS. Bovendien is er hoop dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij is. Het is allemaal positief voor inflatie, rente en economie wereldwijd.

