AEX weet winst vast te houden

De AEX weet in de loop van de ochtend de winst redelijk vast te houden met een stijging van 0,5% op 784,03.

Prosus is binnen de AEX de sterkste stijger met een winst van 3,2% op 70,52 euro. Dat heeft alles te maken met de herstelbeweging van de Chinese internetaandelen. Verder staan Besi en Unibail Rodamco op een winst van ruim 1%. Kleine verliezen zijn weggelegd voor Relx, KPN, Ahold Delhaize en Unilever.

De bewegingen mogen niet veel naam hebben. Het is wachten op wat Fed-president Powell later deze week heeft te zeggen over het monetaire beleid. Enkele saaie beursdagen lijken voor de hand te liggen. De groei van de Duitse economie met 1,6% in Q2 is iets beter dan verwacht.

Azië was vanmorgen beter dan verwacht. Zo steeg de Nikkei met 0,9% en Shanghai met 1,1%. Euro/dollar is 1,1734. Bitcoin +0,2% op 49.669. Duitse Bunds onveranderd en IS Bonds +0,02 op 1,2684.

