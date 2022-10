AEX weifelt

De Amsterdamse beurs is maandag vrijwel onveranderd geopend op 667,94.

Shell staat 1,7% lager door de druk op de olieprijs (-1,0% op 94,78 dollar) en tech laat een verdeeld beeld zien: Besi -1,3% en ASML +0,7%.

De inflatie in Nederland is iets gedaald naar 16,8% in oktober van 17,1% een maand eerder. Inflatie blijft een van de hete hangijzers voor beleggers. In Duitsland is sprake van een stijging van de winkelverkoop met 0,9% in september tegen een daling van 1,4% in augustus en een raming van -0,3%. In China is de PMI gedaald naar 49,2 in oktober. Azië was verdeeld. Nikkei +1,7% en Shanghai -0,8%.

Top-5 AEX-aandelen met de laagste RSI: Philips, Prosus, Heineken, KPN en ASMI.

AEX weifelt

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17827 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht