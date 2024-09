AEX weinig bemoedigend

De AEX is slechts enkele punten verwijderd van de steun van 906. Een belangrijkere steun ligt op 900. Een doorbraak van dat niveau vergroot de kans op een daling naar 860. Misschien dat de centrale banken koersleed kunnen voorkomen.

Clément Inbona, fondsmanager bij La Financière de l’Echiquier (LFDE): “De dalende inflatie geeft centrale banken meer ruimte. Het streefdoel van 2% lijkt zowel in de VS als in de eurozone binnen bereik. In augustus was de inflatie in Duitsland 2,0%, in Frankrijk 1,9%, en voor de eurozone 2,2%. In de VS kwam de PCE, de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, uit op 2,5%. Hoewel de kerninflatie iets hoger ligt, is ook hier de trend dalend. Citigroup berekende dat de inflatie al enkele maanden lager uitvalt dan voorspeld, wat wijst op een onderschatte daling door economen.”

Voorlopig staan de marktindices flink in de min. De AEX staat 1,3% lager. Tech hard onderuit: ASML -4,9, ASMI -3,3% en Besi -3,0%. Hoge waarderingen zijn moeilijk te handhaven in een periode van economische tegenwind en een sector die in afwachting is van een nieuwe impuls. De druk op de rente heeft niet geleid tot een kentering. De aantrekkelijkheid van deze aandelen zal opnieuw moeten worden gedefinieerd.

Geschreven door: Eddy Schekman

